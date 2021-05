Evenepoel: "Reed eigen tempo, mijn lichaam moet hier nog aan wennen"

"Het is duidelijk dat mijn lichaam nog moet wennen aan deze manier van koersen. Maar over het algemeen ben ik tevreden."

"Die laatste klim was zwaar en de regen hielp ook niet", doet hij zijn verhaal. "Hier was een korte, maar hevige inspanning voor nodig en zoiets had ik al een hele tijd niet gedaan"

Tevreden ploegleider Lodewyck: "Nu goed recupereren"

Ook ploegleider Klaas Lodewyck is tevreden met de 8e stek van Remco Evenepoel in het klassement. "Gelukkig staat hij nog steeds mooi vooraan", reageert Lodewyck.

"Het was een zware dag, voor iedereen in het peloton. Het doel was om niet te veel tijd te verliezen en daarin zijn we geslaagd, toch zeker met Remco."

"João Almeida had een slechte dag en hij moest helaas veel tijd prijsgeven. Maar Remco staat nog steeds mooi vooraan en dat is een goede zaak voor ons. Zoals ik al zei voor de start, we waren niet geïnteresseerd in de roze trui vandaag. We zijn tevreden over deze etappe."



"Nu is het van groot belang om goed te recupereren van deze zware rit en inspanning en hopelijk beleven we morgen een gemakkelijke dag. Daarna zien we dan wel."