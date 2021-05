Evenepoel: "Als de kans zich aandient, zal ik het roze niet laten liggen"

Filippo Ganna, de huidige leider, liet gisteren verstaan dat hij verwacht vandaag zijn roze trui af te moeten staan aan Evenepoel, die al grote indruk maakte. "Dat is om de druk bij de anderen te leggen."

Er wordt immers een regendag verwacht, wat wel eens voor verraderlijke toestanden zou kunnen leiden. "Het zijn niet mijn favoriete weersomstandigheden. In België regent het ook regelmatig, dus het is niet zo dat ik er niet tegenkan. Gisteren had ik veel vertrouwen in de regen, dus ik heb geen schrik."

"Als de kans zich voordoet, zal ik die zeker niet laten liggen. Ik ga niet expres lossen om de trui niet te pakken", zegt Evenepoel onomwonden. "Dat is niet onze ingesteldheid."

Lodewyck: "Laat Foss maar paar dagen van roze genieten"

Terwijl Remco Evenepoel niet nee zou zeggen tegen een eerste roze trui uit zijn carrière, ziet zijn ploegleider Klaas Lodewyck dat toch anders. "Roze is geen doel, want er komt zoveel extra bij kijken, zoals al die podiumceremonies. Het is geen zegen, ook niet voor João."

"Veel mensen vergeten dat ook Foss nog boven Remco staat. Dat is zeker geen pannenkoek. Ik hoop dat die jongen het roze neemt en er een paar dagen van geniet."

De eerste dagen van Evenepoel stemmen Lodewyck dan wel weer positief. "Het gaat vrij vlot, zeker gezien hij zo lang uit competitie is geweest. Hij heeft ook weer een goed gevoel in het peloton. Hij wint vertrouwen dag na dag."

"Sowieso wordt het vandaag een eerste test, al vraag ik mij af of iedereen wel voluit wil gaan na zo'n lange dag in de regen? Onze dag is geslaagd als onze 2 kopmannen met de andere klassementsrenners finishen en dus geen tijd verliezen."