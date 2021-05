Elk detail telt in Spaanse titelstrijd: resterend programma, gele kaarten, blessures

Het programma:

Op papier in het voordeel van Barcelona

Barcelona trapt vanavond de race naar de titel af met een bezoek aan Levante, de nummer 14 in de stand. De tweede ploeg uit Valencia is in principe geen probleem zijn voor Barcelona, maar dit seizoen gelden andere wetten voor de topclubs tegen de kleintjes. Levante pakte 3 op 6 tegen Real en zelfs 4 op 6 tegen Atletico. In het eigen Camp Nou kon Barcelona de heenmatch tegen Levante pas in de slotfase beslissen dankzij een goal van Messi: 1-0. Ook in het verleden was de korte busreis naar Levante zelden een succes. Levante won drie van zijn laatste vier thuisduels tegen Barça. Zondag volgt dan op papier de moeilijkste opdracht voor Barcelona. Thuis tegen Celta de Vigo, dat 8e staat. Maar Celta kon dit jaar tegen de top vier enkel tegen Atletico een puntje pakken en maakt nog slechts een waterkans op Europees voetbal. Op de slotspeeldag trekt Barça naar rode lantaarn Eibar.

Atletico heeft alles in eigen handen

Atletico heeft een groot voordeel. Het heeft zijn lot als enige club in eigen handen. Als Atletico voor Real eindigt of zelfs gelijk met Barcelona of Sevilla, dan is het kampioen (op basis van de onderlinge resultaten met Barça en Sevilla). Voor Atletico wordt de wedstrijd woensdag bijzonder belangrijk. Atletico ontvangt Real Sociedad, de nummer 5. Sociedad verloor de heenmatch met 0-2. Bovendien is het al van 2013 geleden dat Sociedad nog eens won op bezoek bij Atletico. In het nadeel van Atletico speelt wel dat de Basken nog iets hebben om voor te strijden. Als ze drie punten pakken, is Europees voetbal zeker voor Sociedad. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Osasuna en Valladolid.

Real heeft duidelijk het moeilijkste programma

Real Madrid liet zondagavond de koppositie liggen tegen Sevilla. Dankzij de late gelijkmaker van Hazard staat Real wel nog altijd tweede. De titelverdediger heeft wel nog het zwaarste programma. Het speelt als enige ploeg nog tegen 3 ploegen uit de top tien. De eerste opdracht is op bezoek bij Granada. Granada verraste Barcelona recent nog in Camp Nou en ook Sevilla struikelde dit seizoen al tegen Granada. Anderzijds heeft Granada niet de goede vorm te pakken, het verloor zijn laatste twee duels. Daarna volgt een nog grotere klip voor Real, een bezoek aan Athletic. Athletic is pas 9e, maar verloor in La Liga niet meer sinds 31 januari (tegen Barcelona). In zijn laatste 14 matchen speelde het 10 keer gelijk en won het 4 keer. Ook de match tegen Villarreal op de slotspeeldag is geen cadeau voor Courtois en co, al is de finalist van de Europa League de laatste weken erg wisselvallig.

Mission Impossible voor Sevilla?

Sevilla doet mathematisch nog mee voor de titel, maar lijkt zijn beste kaarten toch uit handen te hebben gegeven door het geljikspel tegen Real. Met nog 9 punten te verdienen, moet het een kloof van 6 punten goedmaken. Bovendien mag Sevilla niet met een gelijk aantal punten als Atletico, Real of Barcelona eindigen. Die drie clubs waren beter in de onderlinge duels en zijn dus kampioen als ze evenveel punten als Sevilla hebben. Sevilla speelt nog tegen Valencia, Villarreal en Alaves.

Gaan de gele kaarten het kampioenschap beslissen?

Met nog drie wedstrijden op het programma wordt ook belangrijk welke spelers inzetbaar zijn. Blessures en gele (of rode) kaarten kunnen een groot verschil maken in de laatste drie matchen. Bij Barcelona staan 6 spelers op een gele kaart van het missen van een van de twee laatste matchen. En dat zijn niet de minste: Messi, Pique, Griezmann, De Jong, Mingueza en Alba. Barcelona moet ook nog altijd Fati en Coutinho missen door blessures. Bij Atletico moeten vijf spelers opletten: Koke, Savic, Hermoso, Niguez en Lemar. Ze kunnen wel met een fitte kern Sociedad opwachten. Real moet enkel een gele kaart voor Casemiro vrezen. Met 53 gele kaarten over het hele seizoen pakte Real er het minste van de top drie: Atletico (92), Barcelona (62). Real heeft wel een volle ziekenboeg: Varane, Ramos, Mendy, Carvajal en Vazquez.

De mening van Wim De Coninck: "Toch Atletico"