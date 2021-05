Buffon trekt (opnieuw) de deur dicht bij Juventus: "Nadenken over toekomst"

"Het is zeker dat er na dit seizoen een einde komt aan mijn mooie avontuur bij Juventus", zegt Buffon aan beIN Sports. Wat de volgende stap is, weet hij nog niet.

Over alle competities heen stond de 43-jarige keeper dit seizoen nog 12 keer in doel bij Juve, 6 keer hield hij de nul. De finale van de Coppa Italia, op 19 mei tegen Atalanta, wordt wellicht zijn laatste wedstrijd voor de Oude Dame.

Het contract van Gianluigi Buffon bij Juventus loopt over enkele weken af en de keeper is niet van plan om nog langer bij de club te blijven. Buffon speelde van 2001 tot nu bij Juventus, met een kort tussendoortje bij PSG in het seizoen 2018-2019.

"Ik denk nog na over mijn toekomst. Ofwel stop ik, ofwel vind ik nog een situatie die me motiveert om door te gaan. Of misschien is het tijd voor een nieuwe levenservaring. Daar sta ik allemaal voor open."



Buffon won met Juventus 10x de Serie A, 4x de Coppa Italia en 6x de Italiaanse Supercup. De Champions League blijft de grootste leemte op zijn palmares. In 2003, 2015 en 2017 verloor hij de finale van het kampioenenbal.



"Ik heb alles gegeven voor Juventus. Ik heb niet het gevoel dat ik nog meer kan bereiken. Het is het einde van een cyclus en het is beter om te vertrekken", besluit Buffon.