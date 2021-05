Bob Peeters en Westerlo komen niet meer overeen

Westerlo slaagde er dit seizoen niet in om mee te spelen voor de prijzen in 1B. In de laatste rechte lijn liet de ploeg te veel punten liggen. De 4e plaats in het eindklassement was het gevolg.

Het bestuur en coach Bob Peeters zijn om de tafel gaan zitten om de resultaten te bespreken. De conclusie: "We hebben vastgesteld dat we niet meer op dezelfde golflengte zitten", meldt de club.

"Daarom hebben we na 3,5 jaar samenwerking besloten om elk onze eigen weg in te slaan en de overeenkomst te beëindigen."

"KVC Westerlo wil Bob bedanken voor het werk van de afgelopen jaren en wenst hem alle succes toe in de toekomst, persoonlijk en sportief."

Westerlo wil volgend seizoen wél meedingen naar de prijzen. De club is volop bezig de nieuwe campagne voor te bereiden.