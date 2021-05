Afscheid in mineur: Steven Defour vroegtijdig met voetbalpensioen door blessure

Defour kondigde het nieuws aan via een post op Instagram. "Dit is het voor mij. Bedankt voor alle steun de voorbije jaren. Tijd voor een nieuw hoofdstuk."

Zo is het een afscheid in mineur geworden voor Steven Defour, die al zijn hele carrière geplaagd werd door blessures. De middenvelder hoopte een punt te zetten achter zijn carrière op het einde van de play-offs, maar een letsel aan zijn quadriceps tegen AA Gent besliste daar anders over.

Het goede nieuws: Defour heeft iets om naar uit te kijken. Eerder deze week kondigde Malinwa aan dat de voormalige Rode Duivel aan de slag gaat in de technische staf van KV Mechelen. "Ik wou sowieso in het voetbal blijven en voor mij was er maar 1 plaats om dat te doen", klonk het.