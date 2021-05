Over Club Brugge (in negatieve zin) en Emilio Ferrera (in positieve zin) hebben jullie elders al Extra Time-artikels kunnen lezen. Maar ook Eden Hazard en het verleden van Johan Boskamp kwamen ter sprake. Dat wilden we jullie niet onthouden.

"Als je écht in Hazard gelooft, ga je nu babbelen met Real"

Het was me een weekje wel voor Eden Hazard. Verguisd na de exit van Real in de Champions League bij Chelsea, vooral omdat hij na de match stond te lachen met enkele ex-ploegmaats uit Londen. Maar afgelopen weekend betrokken bij de late 2-2 in de topper tegen Sevilla, waardoor de titel nog in het vizier blijft. Wat vindt het panel van Extra Time van de situatie van de Rode Duivel, die de voorbije 2 seizoenen door blessureleed amper kon schitteren bij Real Madrid? "Hij heeft één groot geluk: dat nog steeds die trainer er is", opent Johan Boskamp. "Maar die gaat niet blijven, denk ik", werpt Filip Joos ertussen. Boskamp: "Als je alles moet geloven wat ze tegenwoordig schrijven, ook bij Madrid, dan zie ik het somber in." De Nederlandse ex-coach van Anderlecht, Genk, Gent en Standard is voorstander van een vertrek. "Hij is daar nu al 2 jaar, maar we hebben nooit de Eden gezien die we bij Chelsea zagen. Door blessures, maar ook omdat je heel andere spelers hebt." "Je hebt spelers die niet voor Hazard gaan lopen, bij Chelsea liepen ze wel voor hem." Boskamp wou nog 1 ding duidelijk maken: "Als ik naar Eden kijk, verwacht ik die actie. Maar hij doet dat niet meer, hij speelt risicoloos." Joos: "Ik denk dat Hazard ook niet het type is dat na 2 rotseizoenen een soort revanchegevoel heeft voor het 3e seizoen. Hij zal gewoon wel weer zijn best doen."

De commentator weet waar Hazard best weer naartoe gaat. "Naar Engeland, daar paste hij wel." Al is het maar de vraag of hij buiten Chelsea, waar hij 7 seizoenen speelde, nog opties heeft. Boskamp maakt de rekening: "Er wordt nu in Spanje gezegd dat hij voor 50 miljoen weg mag, terwijl hij voor 100 of meer gehaald is."



Gert Verheyen ziet wel niet veel opties: "50 miljoen euro plus zijn contract, dan schieten er niet veel clubs over die dat kunnen betalen." Joos doet een suggestie: "Tottenham zou dat kunnen." Joos vindt het wel belangrijk naar wat voor soort ploeg Hazard moet gaan: "Een ploeg die tempo maakt, waarbij hij even kan vertragen en dan weer kan gaan." "Als je als club écht in hem gelooft, moet je nu met Real babbelen. En niet wachten tot het EK. Want daar doet hij misschien weer iets... Nu is het een koopje, dan misschien weer 75."

Vraagjes aan Boskamp: "Hazard moet vertrekken bij Real"

Feyenoorder Boskamp: "Ik zou naar Ajax gaan, maar werd afgekeurd"

Met Boskamp aan tafel is het vaak lachen geblazen. En de uitzending begon op dat vlak al meteen goed. Filip Joos haalde een oud knipselboek boven om de draak te steken met de goedlachse Nederlander. Die is in hart en nieren een Rotterdammer en Feyenoorder. Zijn ploeg verloor zondag thuis met 0-3 van Ajax, Frank Raes toonde de beelden. "Waarom begin je ineens over Feyenoord, Frank? Speelt Feyenoord in België?", klonk Boskamp gecrispeerd. "Feyenoord is een fantastische club", toonde hij meteen weer zijn liefde. "Het maakt me niet uit of ze goed of slecht spelen, ik wil gewoon dat ze winnen. Als ik naar andere ploegen ga kijken, wil ik genieten." Boskamp heeft ook iets met RWDM. En een kijker had Filip Joos deze week gemaild dat hij op zolder een knipselmap van het seizoen '74-'75 had gevonden. Joos toonde de map in de uitzending. "Ik heb er even in gesnuisterd en er vielen met 2 dingen op. Een krantenartikel met de titel "Boskamp toch naar Ajax?"" Boskamp viel in: "Dat klopt. Johan Cruijff zou terugkeren naar Ajax en hij wou mij. Ik moest bij hem de ballen inleveren. Ik zou het 100% zeker gedaan hebben, maar ik werd afgekeurd. Ik was toen net geopereerd aan mijn meniscus." Het tweede artikel was een oude column met de kop "Gouden klomp voor Boskamp", waarin de Nederlander, die van 1974 tot 1982 bij RWDM speelde, zei dat hij het na 3 maanden al gezien had daar. "Ik heb moeite met de Belgische mentaliteit en ook de collegialiteit valt me tegen", klonk het in de krant. Boskamp vatte het met de lach samen: "Ik wou gewoon weg, maar toen moest ik met hangende pootjes terugkomen, omdat ik werd afgekeurd."