Wat is er mis met Club Brugge? "Play-offs zijn sowieso een mentale kwestie"

Wat is er aan de hand met Club Brugge? Ook het panel van Extra Time ging op zoek naar de problemen van de lijdende leider in de Champions' play-offs. "De belangrijkste spelers zijn niet in vorm", vindt Wesley Sonck en dat wordt beaamd door Jan Boskamp.

"Als je belangrijkste spelers het niet doen, dan kom je in de problemen", zegt Boskamp. "Er zijn jongens zoals Vormer, Vanaken en Mata die ver onder hun niveau blijven. En dat is al een tijdje bezig."

"Club heeft in Genk maar 3 kansen gecreëerd in 90 minuten. Het grootste verschil met de goeie periode van Club is dat je er toen geen posities op kon plakken", zegt Gert Verheyen. "Alles liep door elkaar, maar alle posities waren wel bezet. Nu blijft alles staan. De Ketelaere blijft op links en Lang op rechts."