VIDEO: De 5 sleutelmomenten uit rit 3: zo reed Van der Hoorn naar de winst

1. Ponomar sluit aan maar krijgt de volle laag

Andrii Ponomar is de jongste deelnemer uit de naoorlogse Giro-geschiedenis. De 18-jarige Oekraïner werd door een ploegmakker tot bij de kopgroep gebracht, maar zodra dat lukte kreeg hij een uitbrander omdat hij een hele achtervolging had gereden met zijn regenvestje aan. Leergeld heet dat dan.

2. Albanese pakt makkelijk bergpunten, Ewan bengelt achteraan

Bergkoning Vincenzo Albanese sprong vandaag weer mee in de vroege vlucht. Op de eerste beklimming van de dag pakt hij makkelijk de volle buit. De Italiaan zal ook morgen in de bergtrui aan de start staan. Op dezelfde beklimming zagen we Caleb Ewan al achteraan het peloton bengelen. Een veeg teken.