Verbaasde Taco van der Hoorn: "Ik dacht: "WTF, het gaat me lukken""

Veel kansen om als vluchter in de eerste week van een grote ronde een rit te winnen krijg je niet en Taco van der Hoorn geloofde er ook zelf niet. "Ik wou gewoon meegaan in de ontsnapping, ik had nooit gedacht dat we voorop konden blijven tot op de finish", zei de 27-jarige Nederlander.

"Ik kan het nog altijd niet geloven. Op 25 kilometer van de finish hadden we nog een voorsprong van een minuut en op dat moment geloofde ik er niet in. Maar je ziet, soms is een half procentje kans genoeg om te winnen."

Van der Hoorn bleek uiteindelijk de sterkste van een vluchtersgroep van 8 renners. "Simon Pellaud reed heel hard op dat laatste klimmetje. Maar hij was moe en ik kon hem lossen na de afdaling."

"Toen hoorde ik in mjin oortje dat ik nog 40 seconden voorsprong had en ik heb niet meer nagedacht. Het was gewoon vol gas tot aan de finish. Toen ik onder de rode vod van de laatste kilometer reed en achterom keek dacht ik plots: "WTF, het gaat me lukken." Het is ongelooflijk."