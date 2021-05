Veel wielerfans in de Giro: "Doet deugd, maar alleen nog wat te vroeg"

Het voorbije jaar hebben we nauwelijks volk gezien op wielerwedstrijden, maar in de Giro lijken we terug te keren naar "het oude normaal". Dat is ook Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) niet ontgaan.

"Het doet deugd om weer publiek te zien op de koers. Alleen is het volgens mij nog wat te vroeg."

"Het is niet zo dat die fans ons kunnen besmetten, maar ze kunnen elkaar natuurlijk wel aansteken."

Volgens De Gendt zit het met de bubbel in de Giro, waar vorig jaar heel wat vragen bij waren, wel snor. "We hebben veel geleerd uit vorig jaar. We hebben dit jaar al een paar coronagevallen gehad, zoals Steff Cras in Catalonië, maar de impact daarvan is heel beperkt gebleven."

"Dat wil zeggen dat onze eigen protocollen voldoende zijn om verdere besmettingen te vermijden. Alleen weet je nooit hoe het gaat in het peloton. Vandaag worden we al opnieuw getest. Er werd vorig jaar trouwens nergens zo vaak getest als in de Giro."