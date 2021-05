Toppers in gevaar: welke 'trouwe klanten' dreigen Champions League te missen?

Italië: Rampscenario voor Ronaldo?

Zonder de 27 goals van Ronaldo zou het helemaal dramatisch zijn. Maar kan de Portugees Juventus in de laatste lijn nog richting Champions League loodsen? De Oude Dame wacht immers nog een zwaar programma tegen Sassuolo (uit), Inter (thuis) en Bologna (uit).

Onder trainer Andrea Pirlo kent de club uit Turijn een extreem wisselvallig seizoen. Na 9 landstitels op rij kon de debuterende coach de hoge verwachtingen niet inlossen. "Je geeft geen Ferrari aan iemand met een voorlopig rijbewijs", klinkt het kritisch in Italië.

Zijn status als 'Mister Champions League' zou een flinke deuk krijgen. Voor het eerst in 18 jaar dreigt Cristiano Ronaldo het kampioenenbal te missen. Met nog 3 speeldagen op het programma in de Serie A staat Juventus pas 5e - één punt achter Napoli.

Duitsland: Dortmund balanceert op slappe koord

De ambities waren o zo hoog, maar Dortmund slaagde er allerminst in om ze in te lossen. Ondanks de doelpunten van Haaland maakt de Duitse club een seizoen mee om snel te vergeten. In december stuurde het trainer Lucien Favre de deur uit. Toen stond de ploeg op een 5e plek.

Momenteel prijkt Dortmund onder interim-coach Edin Terzić 4e. Op enkele straatlengtes van kampioen Bayern en amper één puntje voor Frankfurt. Bij puntenverlies in de twee slotwedstrijden dreigt de Europa League voor Dortmund.

Helemaal ondenkbaar is dat niet. Met duels tegen Mainz (uit) en Leverkusen (thuis) heeft Dortmund een lastiger programma dan zijn voornaamste concurrent, die nog tegen Schalke 04 (uit) en Freiburg (thuis) speelt.