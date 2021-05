Tienen en Kontich promoveren niet, ondanks groen licht van Licentiecommissie

Er zullen volgend seizoen dan toch geen 12 teams mogen deelnemen aan de Scooore Super League, de hoogste klasse in het vrouwenvoetbal. De voetbalbond ambieerde om op korte termijn naar 12 clubs te gaan in de Super League, maar zal daar nog even mee moeten wachten.

De Licentiecommissie keurde de aanvragen van de huidige 10 teams uit de Super League goed, maar gaf ook groen licht voor de aanvraag van EVA's Tienen en FC Kontich. Voor FC Kontich is dat een primeur, Tienen nam ook vorig seizoen de licentie in ontvangst.

Die laatste 2 zullen echter niet naar de hoogste klasse promoveren. Reden daarvoor: wegens de coronacrisis zijn er in de lagere afdelingen geen wedstrijden gespeeld. "En dus voldoen EVA's Tienen en FC Kontich niet aan de sportieve voorwaarden om te promoveren", zegt Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB.

Omdat er geen Pro League-teams gebruik maakten van de vereenvoudigde procedure om een vrouwenteam in te schrijven in de Super League, start de competitie volgend jaar dus met dezelfde 10 ploegen.