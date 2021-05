NBA: Anthony Davis zet de puntjes op de i tegen de Phoenix Suns

De LA Lakers hadden 8 van hun 10 voorbije wedstrijden verloren en misten tegen Phoenix nog altijd sterspeler LeBron James. Ook Dennis Schröder en Kyle Kuzma waren er niet bij voor het duel met de nummer 2 in de Western Conference.

Maar Anthony Davis, die zijn draai nog niet helemaal gevonden had na een blessure, was dit keer wel op de afspraak. Davis nam zijn team op sleeptouw en loodste de Lakers met 42 punten en 12 rebounds naar de overwinning: 123-110.

Ondanks de zege blijven de Lakers wel op de 7e plaats in het Westen, die dit seizoen geen rechtstreeks ticket voor de play-offs oplevert. Phoenix is de nummer 2 in de Western Conference met nog 4 wedstrijden voor de boeg in het reguliere seizoen.

Als de Suns het seizoen ook afsluiten als nummer 2 én wanneer de Lakers als nummer 7 het play-in-toernooi spelen en winnen, dan treffen de twee teams elkaar in de 1e ronde van de play-offs.