Mario De Clercq: "Met een superdag kan Merlier zelfs WK in Leuven winnen"

Merlier is al 28. Waarom heeft het zo lang geduurd? "Vanaf zijn 3e of 4e jaar bij de beloften heb ik rondgebeld voor hem, maar niemand hoefde "dat crosserke" te hebben."

"Tim is echt snel en hij heeft ook zijn bouw mee, zeker voor de weg. In de cross komt hij daardoor iets tekort. Hij is te gespierd, zijn lichaam is te zwaar om topcrosser te worden. Maar met zijn explosiviteit en zijn karakter wist ik wel dat hij hiertoe in staat zou zijn op de weg."

Mario De Clercq is een dorpsgenoot van Tim Merlier en kent de sprinter van Alpecin-Fenix door en door. "Ik was zeker niet verrast door zijn zege in de Giro gisteren", vertelt De Clercq aan Sporza. "Ik ken hem van kleinsaf en ik had het al enkele jaren zien aankomen dat hij zoiets zou presteren."

In 2015 belandde Merlier bij Vastgoedservice. "Ik vond dat een verkeerde keuze, maar als je die kans krijgt, moet je ze grijpen. Lotto-Soudal of Deceuninck-Quick Step hadden hem beter kunnen nemen toen, al snap ik ook wel dat ze hem niet kozen omdat hij nog niks gepresteerd had op de weg."



"Wat er nog mogelijk is voor Merlier? Ik heb hem 14 dagen geleden nog gezegd dat hij met een superdag zelfs wereldkampioen kan worden in Leuven. Als hij een goeie dag heeft en ze komen overeen, dan kan hij daar heel dicht eindigen", is De Clercq overtuigd.



"Hij hoort zeker bij de beste 5 sprinters ter wereld. In de Giro zal hij na zijn ritzege vanaf nu ook zonder druk kunnen sprinten. Dat is altijd makkelijker. Het hoeft niet meer per se voor hem. Misschien moet hij maar eens nadenken om vroeger uit de Giro te stappen en naar de Tour te gaan. Daar kan hij ook ritten winnen. Maar hopelijk wint hij eerst nog eens in Italië."