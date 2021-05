Hilaire Van der Schueren na ritzege in de Giro: "Dit telt voor 8 zeges"

"Ik had Taco verteld dat hij de slimste moest zijn in een ontsnapping. Zo blijf je als laatste over en dan zorg je voor de meeste publiciteit. Maar als je het dan ook nog kunt afmaken, chapeau! Dat doet deugd."

"Je weet dat als het peloton losgelaten wordt, dan komt het snel en zo wordt het heel spannend op het einde. Taco is iemand die finales kan rijden, maar zo lang voorop dat is heel moeilijk."

Hilaire Van der Schueren (73) zit niet in de ploegleidersauto in de Giro en beleefde de ritzege van Taco van der Hoorn vanuit België. "Ik heb het thuis gevolgd en dat is niet zo goed voor mijn hart", vertelt hij aan Sporza.

De commentaren doken al op of we wel klaar waren voor de World Tour. We waren niet klaar, dat geef ik toe. Het was een overgangsjaar.

De ritzege van Van der Hoorn is pas de eerste overwinning van het seizoen voor de ploeg van Van der Schueren. "Een etappe in de Giro kunnen winnen, dat telt voor een stuk of acht zeges. De stress en de spanning zijn nu weg en de 0 is van het bord."



"Dat is voor ons belangrijk, want de commentaren doken al op of we wel klaar waren voor de World Tour. We waren niet klaar, dat geef ik toe. Het was een overgangsjaar, maar als je in dat overgangsjaar een etappe kunt winnen in een grote ronde, dan is het jaar geslaagd."



"Ik weet dat sommigen het belachelijk vinden dat we altijd in de aanval gaan, maar je moet weten wat je kunt en vooral wat je niet kunt. We kunnen geen massasprinten winnen. Dus hebben we ervoor gekozen om ons zoveel mogelijk in de kijker te fietsen en te hopen dat een ontsnapping tot het einde gaat."