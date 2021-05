Het Opta-rapport: meesterlijke Mbokani, buizen bij Club en Anderlecht en 7 onderscheidingen bij Genk

Opta is een databedrijf dat niet enkel voor de Belgische competitie, maar ook van onder meer de Premier League en de Primera Division allerlei statistieken van spelers en clubs verzamelt.

Door tientallen statistieken over onder meer balverlies, gecreëerde kansen, dribbels, overtredingen, schoten naast, succesvolle passes, tackles, balheroveringen of verloren duels te verzamelen komen ze tot een cijfer per speler.

Per positie wordt de wegingsfactor van deze categorieën apart bepaald voor elke speler en zo komt Opta tot 1 beoordelingscijfer per speler.