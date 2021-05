Giro scheldt boete voor Almeida kwijt: "Het was een andere renner"

De "bidonstraffen" in het peloton werden het onderwerp van controverse na de uitsluiting van Michael Schär in de Ronde van Vlaanderen begin april. Heel wat renners vonden de regels te streng en de UCI paste het reglement opnieuw aan.

Bij een eerste vergrijp krijgen de renners nu een boete en een aftrek van UCI-punten. Een waarschuwing dus. Die kreeg Almeida vandaag al na rit drie, samen met Samuele Zoccarato (Bardiani).

Bij een tweede overtreding had Almeida een overtreding moeten vrezen, maar zover komt het niet. Een dag later gaf de Portugees opheldering bij de RAI: "Ik was het niet die het afval had weggegooid, dat heeft de jury ook toegegeven. Mijn straf is daarom kwijtgescholden."