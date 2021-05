Gezien in het buitenland: broers Hazard beslissend, ex-Genkie scoort en Doku ontsnapt

Knappe hakbal Thorgan

In Duitsland is Borussia Dortmund aan een minder seizoen bezig. De Borussen stonden na 31 speeldagen op een 4e plek. Het inspireerde Rode Duivel Thorgan Hazard om zich nog eens van zijn beste kant te laten zien. Hazard zette met een knap hakje Marco Reus op weg naar het openingsdoelpunt. Dortmund won de topper tegen RB Leipzig met 3-2.

Broer Eden op het scorebord

In Spanje was broer Eden na de Champions League-uitschakeling tegen Chelsea even de kop van Jut. Hazard beleefde nog niet veel plezier aan zijn transfer naar Madrid. De Belg speelde dit seizoen amper door blessures.



Afgelopen weekend kon Real wel een gouden zaak doen in het klassement. Na het gelijkspel tussen Barcelona en Atlético kon Real de koppositie grijpen tegen Sevilla. Zover kwam het niet. Real stond in de extra tijd nog 1-2 achter tot een schot van Kroos afketste op de voet van Hazard. Kan dit de ommekeer van Eden Hazard inluiden bij Real?

Doku ontsnapt aan blessure

We maken de oversteek naar Frankrijk waar Jérémy Doku het opnam tegen PSG. De Parijzenaars werden vorige week in de Champions League nog uitgeschakeld. Ook dit weekend kreeg het een opdoffer van jewelste in de vorm van een late gelijkmaker. Dat vertaalde zich in gefrustreerde spelers. Tegen Manchester City werd Di Maria al met rood weggestuurd, deze keer mocht Kimpembe vroeg gaan douchen. De Franse verdediger maaide de aalvlugge Doku onderuit. De scheidsrechter twijfelde niet en toonde Kimpembe de rode kaart.

Ook ex-Genkie aan het kanon

Kent u Roeslan Malinovski nog? De Oekraïner speelde enkele jaren geleden nog voor Racing Genk en maakt nu het mooie weer bij het Italiaanse Atalanta. Malinovski is aan een goed seizoen bezig in Bergamo. Hij lukte al 10 assists en 6 doelpunten in de Serie A. Daar kwam dit weekend nog een doelpuntje bij. Eentje van buiten de 16, zoals we hem kennen.

Sambavoetbal in Milaan

Nog in Italië stond de topper tussen Juventus en AC Milan op het programma. Alexis Saelemakers en zijn ploegmaats wonnen overtuigend met 0-3. Het gaf middenvelder Franck Kessié het nodige vertrouwen om een technisch hoogstandje uit zijn sloffen te schudden. Slachtoffer met dienst: Matthijs de Ligt.

Martinez is alvast blij met de opening van de horeca