Filippo Ganna vreest voor zijn roze trui dinsdag: "Evenepoel had fantastische benen"

De roze trui van Filippo Ganna kwam maandag niet in gevaar, maar dat zou dinsdag anders kunnen zijn. De aankomst volgt dinsdag in Sestola bergop, na de Colle Passerino van 4,3 kilometer aan 9,5 procent gemiddeld.

Vervolgens is het nog 2,5 kilometer naar de finish, eerst 900 meter in dalende lijn, dan opnieuw een stukje bergop van zo'n 400 meter. Vervolgens gaat het opnieuw lichtjes omhoog tot aan de finish. "Ik zal aan de bak moeten voor mijn kopmannen Bernal en Sivakov."

Denkt Ganna dat Remco Evenepoel de roze trui zal overnemen? "Ik denk in de eerste plaats aan mijn eigen team en niet te veel aan anderen", ging de Italiaan eerst de vraag uit de weg. "Het is niet alleen Evenepoel, ook Foss is sterk."

Maar toen werd doorgevraagd over Evenepoel gaf hij het volgende toe: "Remco is een super renner. Vandaag leek hij heel goede, zelfs fantastische benen te hebben, want hij reed op één van de laatste beklimmingen op de grote plaat naar boven. Ik weet niet waar hij die energie vandaan haalde."

"'Chapeau maat', dacht ik. Het is goed om hem weer in het peloton te zien en ik denk dat het moeilijk wordt om het roze te behouden. Hopelijk blijft de trui in de ploeg, want ik zag de voorbije dagen ook een enorm gemotiveerde Egan Bernal."