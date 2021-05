Felix Denayer over 12e hockeytitel Dragons: "Op het juiste moment gepiekt"

Dragons won twee keer in de finale: met 4-3 in de heen- en 2-1 in de terugmatch.

"Vooraf zeiden we tegen elkaar: het kan zijn dat je iets verdient, maar in de sport bestaat dat niet. Je moet het pakken. Dat hebben we in ons geheugen geprent", doet Felix Denayer het verhaal.

"Wie herinnert zich de 2e plaats? Alle jongens stonden met het mes tussen de tanden. Ze toonden karakter, voor de zoveelste keer dit seizoen. Daar ben ik erg trots op."



Tijdens het reguliere seizoen blonk Dragons nauwelijks uit. "Het zag er niet rooskleurig uit, neen", geeft Denayer toe.

"Na de eerste verloren match op Léopold in de terugronde hebben we elke match als een finale aangepakt. Dat zit in het DNA van Dragons: nooit opgeven en het team boven alles."

Zo pakte het team uit het park van Brasschaat een 12e landstitel. "Deze is toch wel bijzonder", vindt Denayer. "We zijn altijd blijven geloven in ons plan, maar in de eerste ronde hebben we misschien te veel geëxperimenteerd."

"We hebben de knop omgedraaid en op het juiste moment gepiekt. Met enkele positieveranderingen hebben we de balans in het team hersteld."