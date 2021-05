Enfant terrible Paire maakt het weer bont: "Ik zal de boete wel betalen"

De laatste tijd is het nooit stil rond Benoit Paire. Spuwen op het veld, bewust zijn opslag weggeven en geen moeite doen om de eerste ronde te overleven. Het seizoen van de Fransman is een onwaarschijnlijk brokkenparcours. Het zorgde ervoor dat de Franse tennisfederatie hem weerde voor de Olympische Spelen in Tokio.

Het zorgde allerminst voor beterschap in het gedrag van Paire. Vandaag kwam de Fransman in actie tijdens de eerste ronde van het ATP-toernooi in Rome. Tegen de bescheiden thuisspeler Stefano Travaglia ging Paire in 2 sets onderuit.

Vooral in de laatste set herviel Paire in zijn oude gewoontes. Aanleiding: een eerste opslag die volgens de scheidsrechter out was. Maar niet volgens Paire, die furieus reageerde en weigerde zijn ongelijk toe te geven. Vervolgens sloeg hij drie opeenvolgende dubbele fouten.

Na afloop had Paire het voorval nog niet verteerd. Eerst weigerde hij de scheidsrechter te groeten. En vervolgens nam de Fransman zijn telefoon om ostentatief enkele foto's te nemen van de balafdruk, die volgens Paire aantoonde dat de bal weldegelijk binnen was. Toen hem erop gewezen werd dat hij bestraft zou worden voor onsportief gedraag, reageerde Paire laconiek: "Ik zal de boete wel betalen."