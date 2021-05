Drama ten huize Zahavi: vrouw en kinderen vastgebonden tijdens gewapende overval

Eran Zahavi, die in Amsterdam woont vanwege de grote joodse gemeenschap daar, was met de teambus op weg naar Tilburg voor de wedstrijd tegen Willem II (0-2 winst voor PSV) toen hij plots telefoon kreeg van zijn vrouw Shay.

Zij was op dat moment alleen thuis met de 4 kinderen wanneer er werd aangebeld door een man die zich voordeed als postbode. Eenmaal de deur open ging, kwam een andere overvaller de woning gewapend binnen.

De vrouw en kinderen van de Israëlische spits werden vastgebonden en hun mond werd afgeplakt met tape. De overvallers gingen ervandoor met verschillende persoonlijke eigendommen en wat contant geld.

"Wat kan ik erover zeggen?", zegt een aangeslagen coach Roger Schmidt. "Je kan het je niet voorstellen. Iedereen kan zich inbeelden hoe dat moet zijn als het je eigen gezin overkomt en hoe Eran zich nu voelt. Om te bedenken dat er zoiets ergs is gebeurd in zijn eigen huis, dat is echt ongelooflijk."

Ook kapitein Denzel Dumfries steekt zijn spits een hart onder de riem. "Dat is verschrikkelijk om mee te maken. We wensen Eran en zijn familie veel sterkte. Het was zwaar voor de wedstrijd."