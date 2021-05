Degradant Moeskroen bemachtigt via BAS opnieuw een licentie

De Licentiecommissie had vooral vragen over de financiën van Moeskroen. Ze kwam schimmige fondsen en leningen, ontbrekende documenten en ontraceerbaar kapitaal op het spoor. Hoofdaandeelhouder Gérard Lopez dacht even aan een verkoop, maar bevestigde uiteindelijk zijn engagement ook in 1B voort te zetten.

Voor Moeskroen is het al de 6e keer in 7 jaar dat het zijn licentie via deze "herkansing" moest behalen.

KV Oostende en Moeskroen raakten in april niet door de test van de Licentiecommissie, maar krijgen nu allebei via het BAS toch een proflicentie.

Voorzitter Declerck: "Worden beetje geviseerd, denk ik"

"Ik had er goede hoop in, maar ik ben blij dat het vraagteken nu weg is", reageert Moeskroen-voorzitter Patrick Declerck. "Ik vind dat het verdiend is ook. Dit jaar was ik na het pleidooi van onze advocaat nog optimistischer over de goede afloop dan andere jaren."

"Volgens de Licentiecommissie hadden wij onvoldoende de continuïteit voor dit en volgend seizoen aangetoond, maar dat hadden we aangepast in ons dossier voor het BAS. We wisten dat er wat documenten ontbraken, maar die hebben we er dan nu bijgevoegd."

De expliciete steun van de hoofdaandeelhouder is belangrijk. "Ik ken onze hoofdaandeelhouder, meneer Lopez. En wat hij belooft, dat doet hij. Ik heb dat nooit in twijfel getrokken."

Moeskroen redt zich zo al voor de 6e keer in 7 jaar. "Er zijn ook vragen gesteld aan KV Oostende, dat is vergelijkbaar, hoor." Maar wordt het volgend jaar eerste zit? "Waarom moet Moeskroen altijd naar het BAS? We worden wel een beetje geviseerd, denk ik."