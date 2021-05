Bondscoach De Boer denkt niet aan Robben op EK: "Zijn prestatie in perspectief plaatsen"

Arjen Robben blonk gisteren uit in de met 4-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Emmen. Hij stond nog eens in de basis, gaf 2 assists en was nadien zo blij als een kind. Hij zei na afloop open te staan voor een terugkeer in het Nederlands elftal.

"Ik denk dat we dat even langs de zijlijn moeten parkeren", reageert De Boer vandaag op die uitspraak. "Ik heb de laatste tijd best wel eens kritiek gekregen dat ik spelers selecteer die weinig aan spelen toekomen bij hun clubs. Maar Robben heeft in 2019 voor het laatst een hele wedstrijd gespeeld."

"Zeg nooit "nooit", maar op dit moment sluit ik het uit. Ik ben superblij dat Arjen weer aan het spelen is, vooral voor hemzelf. Als je hem na afloop ook zag: dit is topsport op zijn allermooist. Maar we moeten het ook wel in perspectief zien."

De Boer presenteert vrijdag zijn voorlopige selectie voor het EK. Hij mag 26 spelers meenemen naar het EK, dat verspreid door Europa wordt gespeeld. Op 28 mei licht de bondscoach zijn definitieve groep toe.