Almeida krijgt boete voor vuilnis, volgende sanctie is 1 minuut straftijd

Joao Almeida heeft na de 3e rit in de Ronde van Italië een boete van 500 Zwitserse frank gekregen. De (co-)kopman van Deceuninck-Quick Step had een drinkbus of snoepwikkels weggegooid buiten de voorziene afvalzones. Het is nu oppassen voor hem want bij een tweede vergrijp krijgt hij 1 minuut aangesmeerd in het algemene klassement.