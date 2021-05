VIDEO: Het Giro-peloton houdt eerbetoon voor Wouter Weylandt

Ook dit jaar ging er in het Giro-peloton niemand van start met het nummer 108. Dat is al exact 10 jaar het geval. Waarom? Wouter Weylandt kwam op 9 mei 2011 met datzelfde nummer om het leven door een val in de Italiaanse rittenkoers.

Het symbolische nummer stond vanmiddag, aan de startlijn van de 2e Giro-etappe, wel op de grond getekend. Het peloton en de organisatie schaarden zich samen achter het nummer 108 en hielden 1 minuut stilte voor onze landgenoot.