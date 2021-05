Tachina Peeters na EK-goud: "Jammer dat tumbling niet olympisch is"

"Ik was niet naar daar gegaan voor een medaille", verklapt Tachina Peeters. "Ik wou gewoon al mijn oefeningen goed doen en dan kijken waar ik zou eindigen. En zo werd ik toevallig 1e."

Peeters staat 6e op de wereldranking, maar won op grote toernooien nog nooit een medaille. "Het was altijd net niet. En altijd 4e worden, dat raak je wel beu. Dit geeft me echt veel motivatie om voort te doen."

Want tijdens het coronajaar dacht Peeters wel aan stoppen. "Ik wou eventjes stoppen met turnen. Het kostte me veel moeite om na een lockdown weer te beginnen vanaf nul."

Ook de Belgische ploeg pakte brond. "Dat kwam misschien nog meer als een verrassing. Het was al van 1993 geleden dat België nog eens een ploeg mocht sturen. We zijn ook maar met 3 in plaats van met 4. De 3 hoogste scores tellen, dus bij ons moet iedereen top zijn. Er kan geen resultaat geschrapt worden."

De volgende grote afspraak is het WK. "Daar is meer concurrentie, zoals China. Ik heb geen idee wat er mogelijk is. Ik ga proberen nog moeilijker te springen en hopelijk haal ik het podium."

Met Peeters hebben we er wel geen olympische medaillekandidaat bij. "Tumbling is geen olympische sport, dat is heel spijtig. Elke atleet wil wel eens op de Spelen staan. Maar wij hebben de World Games, de Spelen voor niet-olympische sporten. Dat is toch een beetje hetzelfde."