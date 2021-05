Merlier na Giro-triomf: "Supertrots, ik word er emotioneel van"

"Ik zal een tijdje met zegegebaar in mijn hoofd"

"Ik zat al een tijdje met dat zegegebaar in mijn hoofd. Toen ik een klein mannetje was, keek ik op naar Wouter. We reden samen in het Scheldepeloton."

Merlier kwam over de streep met een W-gebaar ter ere van Wouter Weylandt. Exact 10 jaar geleden kwam Weylandt om het leven in de Giro na een val.

Tim Merlier reed een geweldige lange sprint in Novara. Was het zijn bedoeling om al van zo ver aan te gaan?

"Ik word er een beetje emotioneel van"

Merlier treedt in de voetsporen van mooi volk. Hij is de eerste Belg die een Giro-sprint wint sinds wijlen Wouter Weylandt. Hij is ook de 1e Belg die een Giro-rit wint in Novara sinds Eddy Merckx.



"Ik word er een beetje emotioneel van", zegt Merlier met de fraaie puntentrui om zijn schouders. "Ik ben supertrots."

"Mijn ploeg heeft ook fantastisch werk geleverd vandaag. In de laatste 20 kilometer hebben ze me in de perfecte positie gehouden. Krieger heeft me uiteindelijk goed gelanceerd."