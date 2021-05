Max Verstappen: "Ik heb een snellere auto nodig, zo simpel is het"

Max Verstappen heeft gisteren opnieuw zijn meerdere moeten erkennen in Lewis Hamilton. Een slimmere strategie leverde de Mercedes-rijder al de 3e zege van het seizoen op. En dat in een race waarin Verstappen lang aan de leiding reed.

"Op dit moment gaan we iets trager", legde hij achteraf uit. "We staan niet waar we willen staan en moeten hard blijven werken. We hebben nog wat in te halen."

Hamilton reed in Barcelona een kloof van bijna 25 seconden dicht op Verstappen. "Ik deed er alles aan om die bonus te behouden, maar dan merk je dat ze achter je duidelijk over meer snelheid beschikken."

"Een 2e plaats is niet slecht, maar tevreden mogen we niet zijn", vindt de uitdager van Hamilton. "Ik heb gewoon een snellere auto nodig, zo simpel is het. Dan kom je ook niet in zulke situaties terecht."

Afspraak over 2 weken in de straten van Monte Carlo.