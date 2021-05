Elise Mertens is nummer 1 van de wereld in dubbelspel: "Droom die uitkomt"

Elise Mertens behoort al een poosje tot de absolute top in het dubbelspel. Ze won in het dubbel al de US Open en de Australian Open, maar hoger dan de nummer 2 op de wereldrangslijst klom ze nog nooit, tot vandaag. Op de dubbelranking bij de vrouwen prijkt Mertens nu op één.

"Het enkelspel is en blijft mijn prioriteit, maar het is toch wel een zeer fijn gevoel om de nummer één van de wereld te zijn. Iets hogers bestaat er niet in het tennis", lacht Elise Mertens.

"Het is toch een beetje een droom die uitkomt. Het is heel mooi, ook om later te kunnen vertellen."

Als nummer één van de wereld is er ook iets mogelijk op de Olympische Spelen, al zal dat niet aan de zijde van Kim Clijsters zijn. Die gaf zaterdag aan dat de Spelen voor haar geen optie zijn.

"Ik heb dat ook gelezen, ik wist het nog niet", zegt Mertens. "Sowieso zou het voor haar moeilijk geweest zijn, want ze moest in de top 300 staan om geselecteerd te worden. Ik ben benieuwd wie fit en in vorm zal zijn voor de Spelen."