Dylan Groenewegen licht ontgoocheld na 4e plaats: "Een sprinter wil altijd meer"

De Nederlandse topsprinter Dylan Groenewegen reed vandaag in Italië zijn eerste sprint sinds zijn incident met Fabio Jakobsen in Polen. Hij eindigde als 4e.

"Na zo'n lange afwezigheid moet ik tevreden zijn. Maar ik ben een winnaar en wil altijd meer, dus ik ben wel een beetje teleurgesteld", sprak Groenewegen, die even zijn benen stil hield en zo de 3e plaats liet schieten.

"Klopt", zei hij. "Derde was nog fijner geweest, maar goed. De benen voelen goed aan, dus ik kijk uit naar de volgende sprint."



"Ik heb in de eerste plaats genoten vandaag en ben blij dat ik opnieuw in het peloton zit. Angst was er alleszins niet. Nu doen we gewoon voort, ik blijf hard werken voor die zege."