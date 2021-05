Dragons en Gantoise vieren de titel in België, Vanasch in Duitsland

Het team uit Ukkel pakte brons in de kleine finale en zal het derde team zijn dat België mag vertegenwoordigen in de EHL, samen met de twee finalisten.

Voor Dragons, dat zaterdag de eerste match al met 4-3 had gewonnen, is het de 12e titel in de clubgeschiedenis en de 7e sinds 2010.

Tegen het einde van het 3e kwart aan opende Charlier de score. Dykmans bracht Waterloo met een strafcorner even later op gelijke hoogte, maar Dragons nam al snel alle twijfels weg met de 2-1 van Rubens.

In het tweede duel tussen Dragons en Waterloo Ducks dit weekend op de Wilrijkse Pleinen vielen alle goals in de tweede helft, hoewel er voor de rust ook al heel wat te beleven was.

De goals:

Gentse vrouwen kraaien victorie

Tweets:

Bingo voor Vanasch

Ook in het buitenland worden de hockeytitels uitgedeeld. In Duitsland heeft die een Belgisch randje, want Vincent Vanasch heeft met zijn club Rot-Weiss Köln in Mannheim de Duitse hockeytitel behaald.

Rot-Weiss won in de finale van de play-offs met 1-0 van titelverdediger Uhlenhorst Mülheim. Het is een mooie bekroning voor de 33-jarige Belgische doelman in zijn eerste Duitse seizoen.