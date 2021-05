Burgos verloor een keer in Oostende, maar in de Champions League-finale is het opnieuw de beste

De Turken keerden nog terug tot 59-60, maar slaagden er niet in om er nog een keer over te gaan.

De match viel in een definitieve plooi toen Benite Burgos met een driepunter opnieuw op voorsprong bracht (54-57). In de nasleep zorgde Renfroe voor een bonus van 5 punten.

In het derde kwart diepte Burgos onder aanvoering van Vitor Benite (15 punten) en Alex Renfroe (14 punten) de score uit tot 39-46. De spanning keerde in het laatste kwart helemaal terug en Karsiyaka nam zelfs even de leiding op 7 minuten van het einde.

De finale in Nizjny Novgorod in Rusland ging goed op een neer. Bij de rust leidde Burgos met 1 punt (28-29).

Burgos is de eerste club die ertoe komt om de Champions League, in het leven geroepen in 2017, twee keer op een rij te winnen. In de groepsfase slaagde Oostende er nog in om Burgos te kloppen (99-98).