Blijft Ferrera bij Seraing? "Op mijn leeftijd wil ik plezier hebben op de bank"

Een dag na de promotie staat Emilio Ferrera weer op het trainingsveld. Hij neemt een kijkje bij zijn voetbalacademie. "Dit is geen job voor mij, het is een passie en het is mijn ontspanning", vertelt hij. "De academie is gestart in Aalst, nu zitten we ook in Vlaams-Brabant. Elk seizoen willen we 3 nieuwe locaties openen."

Echt last van de festiviteiten lijkt Ferrera niet te hebben. "Het was wel fenomenaal gisteren. De match, de terugreis met de bus, de ontvangst door de fans in Seraing, ... Ze wachten daar al 25 jaar op dus er waren heel wat emoties."

"We zijn bij Seraing het seizoen begonnen met de ambitie om ons te handhaven. Pas in januari dachten we aan plek 2 en daarna aan de promotie. Sommigen zeiden dat we onze plek in 1B niet verdiend hadden, maar we hebben het tegendeel bewezen."