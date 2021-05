"Merlier, 10 jaar na de dood van Weylandt: zo symbolisch, dan moet je zwijgen"

De sprintzege van Merlier:

"Dan ben je ijzersterk in je hoofd"

Grote Belgische spanning vandaag in de laatste hectometers van rit 2 in de Ronde van Italië. Tim Merlier lag op vinkenslag om de massasprint naar zijn hand te zetten en maakte het waar.

Radiocommentator Christophe Vandegoor bracht live verslag uit van de spurt.

"Tim Merlier. Merlier komt eruit. Hier komt Merlier. Hier komt Merlier. Merlier voor de overwinning, exact 10 jaar na Wouter Weylandt", zei Vandegoor.

"Tim Merlier gaat het halen! Tim Merlier wint! Jawadde! Tim Merlier, ex-Belgisch kampioen, zet hier een stap in zijn carrière. Dit is dé stap voorwaarts in de carrière van Merlier waar hij zo naar snakte."

"Eerste massasprint en meteen bingo! Ben je dan sterk in je hoofd? Dan ben je ijzersterk in je hoofd! Wat een binnenkomer voor hem en voor zijn team. Nu gaan ze gewoon drie weken zweven, dat kan niet anders."

"En wat extra mooi is: Tim Merlier volgt Wouter Weylandt op, de laatste Belgische sprintwinnaar in de Giro in Middelburg 2010. En diezelfde Wouter Weylandt is vandaag helaas dag op dag 10 jaar geleden overleden in de Giro. Soms kan het niet symbolischer en dan moet je zwijgen..."