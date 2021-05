Zeker geen Spelen voor Clijsters: ze mikt op comeback eind juli in Atlanta

Kim Clijsters speelde begin september haar laatste match, op de US Open. Sindsdien sukkelde ze met blessures en werd ze zelfs geopereerd aan haar knie. Tussendoor kreeg ze ook nog corona.

Clijsters werkt nog altijd aan haar revalidatie van die knieblessure. "Ik blijf aan mijn herstel werken en heb als doel om in juli terug te keren. Mijn eerste toernooi wordt de Atlanta Open."

Dat toernooi wordt eind juli gespeeld, midden in de Olympische Spelen. Dat betekent dat elke mogelijke constructie om in Tokio bijvoorbeeld te dubbelen met Elise Mertens van de baan is.

Intussen houdt Clijsters zich blijkbaar bezig met baseball, zoals blijkt uit de foto van haar twitterpost. "Het is eens iets anders dan gravel of gras in deze tijd van het jaar. Het is een drukke tijd met de familie. Ik leer zelfs een nieuwe sport kennen."