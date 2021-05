Remco Evenepoel rijdt vandaag zijn 1e koers in 266 dagen. Zijn weg naar de Giro was een hindernissenparcours, maar Evenepoel slaagde er toch in om topfit aan de start te geraken. Deceuninck-Quick Step verspreidde vandaag een minidocumentaire over Evenepoels parcours naar de Giro.