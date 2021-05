VIDEO: Bekijk de 5 sleutelmomenten van de openingstijdrit in de Giro

De Ronde van Italië is vandaag begonnen met een korte tijdrit. Remco Evenpoel stond na maanden blessureleed opnieuw aan de start. Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna wilde dan weer schitteren in eigen land en roze pakken. Met deze 5 video's zie je de belangrijkste momenten van vandaag.

Castroviejo zet eerste toptijd neer

Victor Campenaerts is de eerste Belg die aan de 104e Giro begint. Zelf verwachtte hij geen topprestatie, maar hij zet wel een 1e richttijd neer in deze tijdrit. De werelduurrecordhouder klokt af na 9 minuten en 19 seconden, al blijkt dat niet genoeg om lang in de hotseat te mogen zitten. Roger Kluge doet eerst beter, maar het is vooral Jonathan Castroviejo die een eerste toptijd neerzet in de openingstijdrit.

Jumbo-Visma vliegt

Castroviejo mag een dik halfuur uitrusten op het podium, maar moet dan plaatsmaken voor Matthias Brändle. De Oostenrijkse kampioen tijdrijden doet 5 seconden beter, maar ook hij kan niet lang genieten van die 1e plaats. Tobias Foss zet even later een kanontijd van 9 minuten rond neer. Van in de hotseat ziet de renner van Jumbo-Visma hoe onder andere Rémi Cavagna zijn tanden stukbijt op zijn geweldige chrono. Het is uiteindelijk ploegmaat Edoardo Affini die Foss van de eerste plaats drijft met een knaltijd van 8 minuten en 57 seconden. 1 en 2 voor Jumbo-Visma, maar dan moeten kleppers als Ganna en Evenepoel nog komen.

Remco is back

Egan Bernal rijdt een goede tijdrit met het oog op het algemeen klassement, maar is geen bedreiging voor Foss. Enkele minuten na Bernal is het moment aangebroken waar we in België reikhalzend naar hebben uitgekeken: Remco Evenpoel koerst weer na 266 dagen zonder competitie.



Evenepoel rijdt een sterke proloog, maar kan geen gooi doen naar de roze trui op dag 1 van de Giro. Onze landgenoot komt 19 seconden tekort en eindigt 7e.

Kanonkogel Ganna

Amper een minuut na Evenepoel start wereldkampioen tijdrijden Ganna. De Italiaan is gebrand om in eigen land een goeie prestatie neer te zetten in de openingstijdrit en laat dat meteen zien. Ganna duikt bij het 1e tussenpunt al onder de tijd van Affini. Hij raast door en vliegt ook door het 2e deel van de tijdrit als een straaljager. Ganna duikt liefst 10 seconden onder de chrono van Affini. Doet iemand nog beter?

Ganna straalt in het roze