Taekwondoka Asemani kan zich 5 jaar na Rio niet opnieuw plaatsen voor de Spelen

5 jaar geleden leerde België het taekwondo kennen in Rio, onder meer dankzij de 5e plaats van Raheleh Asemani. Maar in Tokio zal de 32-jarige taekwondoka er niet bij zijn.

Asemani sneuvelde op het kwalificatietoernooi in Sofia in de kwartfinales tegen de Finse Mikkonen, de nummer 7 van de wereld (17-14). Een bittere pil voor de nummer 2 van de wereld en voor het taekwondo in België in het algemeen. Gisteren strandden immers ook al Nicholas Corten en Indra Craen.

Op dit moment heeft enkel Jaouad Achab zich voor België geplaatst voor de Olympische Spelen.