Remco Evenepoel: "Ik had nooit kunnen dromen dat ik de top 10 zou halen"

Sommigen hadden Remco Evenepoel naar voren geschoven als kandidaat-winnaar van de openingstijdrit, maar zelf was hij helemaal niet ontgoocheld met zijn 7e plaats. "Ik ben heel blij. Ik had vooraf niet kunnen dromen dat ik top 10 zou halen. Ik was gestart met het idee: ik zie wel wat er volgt."

"Het was emotioneel op het startpodium. Iedereen was blij mij terug te zien. Er was veel gejuich en applaus. Dat gaf mij kippenvel."

"Ik heb ook bewezen dat ik met mijn gewichtsverlies mijn kwaliteiten in de tijdrit niet ben verloren. Ik wist dat ik een beetje zou inboeten, maar we hebben andere doelen. En die laatste, langere, tijdrit zal mij beter liggen."

"João (Almeida) en ik doen ook een supergoeie zaak in het klassement. We zetten al een paar favorieten (o.a. Yates en Bernal) op 20 seconden. De 1e dag zijn we al goed doorgekomen, nog 20 dagen voor de boeg."