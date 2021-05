Real, Barça en Juve zoeken toenadering...maar geven Super League niet op

"We betreuren het ten zeerste dat onze vrienden en oprichters van het Super League-project zich in een onsamenhangende - en inconsistente - positie bevinden nadat ze gisteren bepaalde verplichtingen met de UEFA zijn aangegaan."

"We zijn ons volledig bewust van de vele reacties op de Super League, dat we moeten nadenken over de redenen van al die reacties en dat we moeten nadenken over een andere aanpak. (...) Maar het zou onverantwoord zijn - gezien de systeemcrisis in het voetbal - om onze missie op te geven om diepgaande oplossingen te zoeken voor het voetbal."

De toon van het bericht is diplomatisch en aanpassingen lijken niet uitgesloten, maar over opgeven wordt niet gesproken.

"Gezien het feit dat de problemen die de 12 clubs ertoe brachten de Super League aan te kondigen, niet verdwenen zijn, herhalen we dat, uit respect voor onze geschiedenis, voor onze verantwoordelijkheid jegens onze partners en fans, voor de financiële duurzaamheid van de sport en in het belang van het voetbal, we de plicht hebben om door te gaan met het vinden van oplossingen, ondanks de onaanvaardbare druk en bedreigingen die we van de UEFA blijven ontvangen."



"De conclusie is dat we herhalen dat we met de FIFA, de UEFA en alle voetbalspelers willen blijven debatteren, met gepast respect, zonder enige druk en met respect voor de rechtsstaat, om tot de meest geschikte oplossingen voor de duurzaamheid van de hele voetbalfamilie te komen."





Zeker is dat met dit statement de Super League nog altijd niet helemaal begraven is. De vraag is hoe op deze woorden gereageerd zal worden in het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon. Met oorlogstaal? Of met uitgestoken hand?