Landry Dimata promoveert met Espanyol naar Spaanse eerste klasse

Een brilscore op het veld van Real Zaragoza. Meer had Espanyol niet nodig om zich te verzekeren van de promotie naar eerste klasse. De ploeg van Landry Dimata mag zich na een jaar afwezigheid opmaken voor voetbal op het hoogste niveau in Spanje.

Met nog 4 speeldagen voor de boeg hebben de Barcelonezen een voorsprong van 12 punten op de 3e in de stand. Nummers 1 en 2 zijn verzekerd van een plek in La Liga, nummers 3 tot en met 6 spelen play-offs.

De promotie van Espanyol betekent mogelijk wel het einde van Dimata's carrière bij paars-wit. In de huurovereenkomst van Dimata, opgesteld in februari, bedong Espanyol een aankoopoptie. Die zou in het geval van promotie automatisch gelicht worden.