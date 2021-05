Groenewegen: "De reactie van Jakobsen heeft me ook verrast"

"Doel is om morgen met mij te sprinten"

Een specialist tijdrijden is Dylan Groenewegen niet en naar verwachting eindigde hij in het tweede deel van het pak in de eerste tijdrit van de Giro. "Het was heel erg spannend. Je moet toch opnieuw aan alles wennen, maar het deed wel erg deugd", vertelde hij na aankomst.

"Voor mij is het wel fijn om te beginnen met een tijdrit om er wat in te komen. Dit soort werk is nooit mijn ding geweest natuurlijk, ik moet er vooral door en het helpt ook om de benen onder spanning te zetten."

De eerste echte afspraak voor Groenewegen volgt morgen. Een vlakke rit, waarin een massasprint wordt verwacht. In dat geval trekt Jumbo-Visma volgens Groenewegen zijn kaart, met David Dekker als lead-out.

"Hoe het zal gaan weet ik ook niet, maar de bedoeling is om met mij te gaan sprinten. Natuurlijk moeten we kijken hoe het gaat in het peleton en hoe ik me voel ik de finale. Ik heb er zin in en de vorm is normaal goed."

"Hoe het mentaal zal zijn? Het is afwachten hoe ik zal reageren in de hectiek van de sprint. Het is spannend, maar gezonde spanning. De ploeg is heel gemotiveerd om me te brengen en ik heb bij de verkenning al veel collega's gesproken en die reageerden allemaal goed. Dat doet deugd."