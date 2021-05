Gent wint overtuigend heenwedstrijd in de finale van de play-offs tegen Dragons

Op het Wilrijkse Plein in Antwerpen hebben de speelsters van Gent een gooi gedaan naar de titel. Het overklaste Dragons in de heenwedstrijd van de finale. Een logische overwinning, want Gent domineerde ook het reguliere hockeyseizoen.

Noa Schreurs opende de score tegen de Dragons. De 2-0 kwam er later op een strafcorner. Stéphanie Vanden Borre tikte de dubbele voorsprong op het bord. Barbara Nelen legde na een mooie solo de eindstand vast.

Gent neemt zo een optie op de 3e titel in de clubgeschiedenis. La Gantoise kroonde zich eerder tot kampioen in 2006 en 2009.