Doncic rondt kaap van 5.000 carrièrepunten, Sixers autoritair in het Oosten

Luka Doncic: 22 jaar en nu al 5.000 carrièrepunten. De Sloveen schoot zich gisteren de NBA-geschiedenisboeken in als 4e jongste speler die de kaap van de 5.000 punten rondt. In het Oosten loopt het dan weer gesmeerd voor Philadelphia. De Sixers staan op een zucht om de Eastern Conference in poleposition af te sluiten.