  • pas verschenen
  • video
  • podcasts

    De suprematie van Ganna: even de fans groeten onder de rode vod

    Er werd vooraf wat getwijfeld over zijn paraatheid, maar Filippo Ganna was een klasse apart in de korte openingstijdrit van de Giro. De Italiaanse wereldkampioen was zelfs zo zegezeker dat hij op een kilometer van het einde al een klein feestje bouwde met zijn fans.

    Lees ook:
    Giro d'Italia
    -
    ritdatumtype ritstart-finishtotaalwinnaarleider
    1Turijn - Turijn8.6 kmGannaGanna
    2/>Stupinigi - Novara179 km
    3/>Biella - Canale190 km
    4/>Piacenza - Sestola187 km
    5/>Modena - Cattolica177 km
    6/>Grotte di Frasassi - San Giacomo162 km
    7/>Notaresco - Termoli181 km
    8/>Foggia - Guardia Sanframondi170 km
    9/>Castel di Sangro - Campo Felice158 km
    10/>L'Aquila - Foligno139 km
    11/>Perugia - Montalcino162 km
    12/>Siena - Bagno di Romagna212 km
    13/>Ravenna - Verona198 km
    14/>Cittadella - Monte Zoncolan205 km
    15/>Grado - Gorizia147 km
    16/>Sacile - Cortina d'Ampezzo212 km
    17/>Canazei - Sega di Ala193 km
    18/>Rovereto - Stradella231 km
    19/>Abbiategrasso - Alpe di Mera178 km
    20/>Verbania - Alpe Motta164 km
    21Senago - Milaan30.3 km
    Opvallend Giro wielrennen Filippo Ganna