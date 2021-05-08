De suprematie van Ganna: even de fans groeten onder de rode vod

Er werd vooraf wat getwijfeld over zijn paraatheid, maar Filippo Ganna was een klasse apart in de korte openingstijdrit van de Giro. De Italiaanse wereldkampioen was zelfs zo zegezeker dat hij op een kilometer van het einde al een klein feestje bouwde met zijn fans.
Giro d'Italia
|rit
|datum
|type rit
|start-finish
|totaal
|winnaar
|leider
|1
|Turijn - Turijn
|8.6 km
|Ganna
|Ganna
|2
|Stupinigi - Novara
|179 km
|3
|Biella - Canale
|190 km
|4
|Piacenza - Sestola
|187 km
|5
|Modena - Cattolica
|177 km
|6
|Grotte di Frasassi - San Giacomo
|162 km
|7
|Notaresco - Termoli
|181 km
|8
|Foggia - Guardia Sanframondi
|170 km
|9
|Castel di Sangro - Campo Felice
|158 km
|10
|L'Aquila - Foligno
|139 km
|11
|Perugia - Montalcino
|162 km
|12
|Siena - Bagno di Romagna
|212 km
|13
|Ravenna - Verona
|198 km
|14
|Cittadella - Monte Zoncolan
|205 km
|15
|Grado - Gorizia
|147 km
|16
|Sacile - Cortina d'Ampezzo
|212 km
|17
|Canazei - Sega di Ala
|193 km
|18
|Rovereto - Stradella
|231 km
|19
|Abbiategrasso - Alpe di Mera
|178 km
|20
|Verbania - Alpe Motta
|164 km
|21
|Senago - Milaan
|30.3 km