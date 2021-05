Clement: "Mijn ploeg heeft 1 jaar en 10 maanden gestreden, waarom nu niet?"

De roze wolk boven Brugge was na Genk even in een donderwolk veranderd. "Ik ben heel teleurgesteld na deze wedstrijd", zei Clement. "In de eerste helft waren we nochtans de licht dominante ploeg. We spelen Genk niet weg, maar hadden wel de beste kansen."

"In de tweede helft beginnen we op dezelfde manier, maar dan krijgen we dat eerste doelpunt tegen. Dat kan gebeuren tegen een kwaliteitsvolle ploeg, maar vooral de reactie na het doelpunt frustreert me."

"In die twee jaar bij Club Brugge heb ik altijd veerkracht gezien, maar nu zakten we als een pudding in elkaar. Als ik één iets verwacht, is het dat mijn spelers er op elk moment blijven voor gaan. We hebben 1 jaar en 10 maanden elke keer gestreden, waarom nu dan niet?"

"Als iemand doodmoe is, mag hij het gewoon zeggen. Dan zetten we een frisse jongen. Maar iedereen op het veld moet wel zijn taken blijven uitvoeren."