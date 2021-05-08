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    Bekijk het Giro-magazine over de openingstijdrit

    De kop is eraf in de Ronde van Italië. In zijn dagelijkse Giro-show blikt Ruben Van Gucht samen met Renaat Schotte terug op de openingstijdrit. Bekijk het hier.

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    Giro d'Italia
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    ritdatumtype ritstart-finishtotaalwinnaarleider
    1Turijn - Turijn8.6 kmGannaGanna
    2/>Stupinigi - Novara179 km
    3/>Biella - Canale190 km
    4/>Piacenza - Sestola187 km
    5/>Modena - Cattolica177 km
    6/>Grotte di Frasassi - San Giacomo162 km
    7/>Notaresco - Termoli181 km
    8/>Foggia - Guardia Sanframondi170 km
    9/>Castel di Sangro - Campo Felice158 km
    10/>L'Aquila - Foligno139 km
    11/>Perugia - Montalcino162 km
    12/>Siena - Bagno di Romagna212 km
    13/>Ravenna - Verona198 km
    14/>Cittadella - Monte Zoncolan205 km
    15/>Grado - Gorizia147 km
    16/>Sacile - Cortina d'Ampezzo212 km
    17/>Canazei - Sega di Ala193 km
    18/>Rovereto - Stradella231 km
    19/>Abbiategrasso - Alpe di Mera178 km
    20/>Verbania - Alpe Motta164 km
    21Senago - Milaan30.3 km

    Giro wielrennen