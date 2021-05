Baaldag voor Vandoorne in e-Prix van Monaco, Da Costa verzilvert pole

Stoffel Vandoorne mocht zeker niet klagen over zijn start van het kampioenschap Formule E, maar het stratencircuit van Monaco was hem niet gunstig gezind.

Vandoorne had in de kwalificaties al teleurgesteld met een 15e plaats en viel na een opstootje in de eerste ronde zelfs terug naar de laatste plaats. Hij deed nog een poging om terug te knokken, maar gaf op 4 minuten van het einde op.

Voor Mercedes-EQ werd het een baaldag, want Vandoornes ploegmaat Nyck de Vries finishte ook niet en moet zo zijn eerste plaats in het kampioenschap afstaan aan zijn landgenoot Robin Frijns. Vandoorne valt van 2 naar 6 terug.

Voor Frijns is de leiding in het WK een troost voor de gemiste dagzege. Hij ging in de laatste ronde nog wel Mitch Evans voorbij, maar de Portugees Antonio Da Costa (DS Techeetah) was te ver weg.

De volgende wedstrijd in het FE-kampioenschap is in het weekend van 19 en 20 juni, wanneer er in Mexico 2 manches op het programma staan.